Drag Challenge Weekend 2020 Entry List

ENTRIES for Street Machine Drag Challenge Weekend 2020 have only been open for a week, but we already have over 100 entries! Considering that the borders between Qld and NSW are yet to open, that is a pretty clear sign that folks are pretty keen to get out there, cruise the country and race with their mates. We'll update the list every few days!

The event runs from 27-29 November, 2020. Info here!

TUFF MOUNTS 235 ASPIRATED

Name Car Capacity (CI) Quickest ET Nathan Ghosn Ford Capri 370ci 9.64 Dave Hutchinson Ford Falcon wagon 408ci 10.82 Mark Riek Holden Torana 5665cc 0 Mark Stewart Holden Commodore ute 383ci 11 Gary Harvey Holden Commodore 383ci 11.2 Craig Walker Ford XD sedan 408ci 10.6 Peter Gibbs Holden Commodore 383ci 11.11 Mike Pullella Holden Monaro CV8 346ci 12.6 Kevin Brown Holden Commodore 6800cc 10.9 Antonino chisari Holden Monaro CV8 5700cc 12.2

TUFF MOUNTS 235 BLOWN

Name Car Capacity (CI) Quickest ET Lochlann Miller Nissan Skyline 6000cc 9.2 Matt Loy Holden HQ wagon 364ci 10.65 Daryl Amey Holden HG 183ci 11.2 Adrian Nicholls Holden Commodore 5700cc 11.9 Greg Trapnell Chev Nova 350cc 10.8 Andrew Valentine Holden HT ute 406ci 9 Lee Hill Ford XY Fairmont 5000cc 11.16 Jason Ross Holden UC Torana hatch 346ci 8.63

DIAL-YOUR-OWN

Name Car Capacity (CI) Quickest ET Troy Lonsdale Holden Commodore 6000cc 12.9 Christopher Schaper Holden VC Commodore 350ci 12.03 Steve Nightingale Ford Falcon 427ci 10.85 Nathan Gardner Holden HG 383ci 11.94 Rob Huston Dodge D5N 5700cc 11.64 Marcus Borg Ford XT Falcon 351ci 11.48 Duncan Mckenna Dodge Charger 500ci 11.48 Adam Lincoln Holden HQ One-tonner 454ci 12 Jye Core Valiant VG Safari 540ci 10.98 Scott Constable Holden HK Kingswood 565ci 11 Joel Ricketts Chrysler Valiant AP6 440ci 10.5 Bill Martland Holden Commodore VR SS 355ci 11.4 Shane Moran Holden WB 6300cc 11.5 Wade Moran Ford Mustang 5686cc 11.8 Matt Britnell Ford Falcon 7000cc 12 John Di Mauro Holden Monaro 6000cc 11.02 Alysha Teale Holden HQ 383ci 10.82 Malcolm McIntosh Valiant VE Regal Safari wagon 6685cc 10.84 Daniel Case Holden HK Kingswood 350ci 11.6 Bruce Tranent Chev Camaro 5700cc 11.9 Stephen Hyslop Holden UC Torana 304ci 11.87 Grant Pollard Holden WB 346ci 11.2 Michael McMullen Valiant Charger 408ci 11.6 Bryce Godfrey’s Holden HJ GTS 6000cc 10.6 Mark McNee Chrysler Valiant 5200cc 14 Mitchell Jannusch Ford XD 6.2ci 12 CALLAN DONNAN Holden HG 383ci 11.99 Tom Banks Chrysler by Chrysler CH 408ci 10.8 Brett McIlveen Holden HQ 383ci 11.89 Jason Meares Holden Commodore 4000cc 10 Jake Mills Volvo 240 4000cc 11.93 Tim Elford Ford Fairmont 5800 NQ

TURBOSMART OUTLAW ASPIRATED

Name Car Capacity (CI) Quickest (ET) Andrew Natoli Holden VK Commodore 385ci 10.5 Jai Schluter Ford Mustang 6000cc 9.106 Mitch Pullen Toyota HiLux 6000cc 9.88 Rahim Tarr Ford Falcon ute 434ci 9.62 Adrian Morton Ford Mustang 452ci 10.1 Mark Clifford Ford Mustang 632ci 8.9 Stephen Micallef Holden HQ 632ci 8.95

TURBOSMART OUTLAW BLOWN

Name Car Capacity (CI) Quickest (ET) Tony Carter Chev Impala 8.9 Todd O'Leary Ford Mustang 302ci 9.64 Benny Wilkinson Honda Integra 1800cc 10.2

PACEMAKER RADIAL ASPIRATED

Name Car Capacity (CI) Quickest (ET) Alon Vella Ford Capri 440ci 8.49 Karen Bawden Valiant hardtop 383ci 11.1 Bill Ewing Ford Mustang 408ci 10.86 Jesse Davidson Holden HG 6.6-litre 10.41 Dan Young Ford XY 420ci 10.1 Stephen Garrett Ford Falcon 5800cc NQ John Busuttil Mercury Cougar 351ci 11.98 Rick Welch Holden HQ GTS 383ci 11.3

HALTECH RADIAL BLOWN

Name Car Capacity (CI) Quickest (ET) Mitchell Bean Chev Camaro 400ci 8.45 Peter Sauer Holden Monaro 383ci 10.99 Trajan Naumovski Holden Commodore 5.7-litre 10.9 David Challen Holden HT Premier 327ci 9.6 Dusty Benson Holden VC Commodore 366ci 8.48 Rob Armstrong Holden Torana 5600cc 10.6 Graeme Horner Holden VH Commodore 429ci 8 Luke Cullen Chev Camaro 383i 10.82 Jason Davidson Chev Camaro 350ci 10.7 Daniel Ward Valiant VG sedan 5300cc 9.4 Cory Read Ford XF Falcon 6200cc 8.87 David Tierney Holden HZ Premier 6276cc 10.5 Scott Hoffman Toyota Supra 4000cc 9.43 Shane Baker Holden VH Commodore 5761cc 8.47 Chris Kaarsberg Holden Torana 388ci 7.92 Nelson Granger Holden HJ 580ci 8.8 Lazo Rostsnkov Holden Torana hatchback 6-litre 11 Adam Rogash Holden VK Commodore 440ci 7.75 Paul Merry Holden HG Premier 376ci 8 Ben Vlekken Holden Commodore wagon 400ci 7.56 Clayton Wall Holden HQ One-tonner 5700cc 10

SPEED PRO SIX CYLINDER

Name Car Capacity (CI) Quickest (ET) Tara Johnston Toyota Supra 3000cc 10.1 Michael Brown Ford Falcon XD ute 4000cc 9.93 Mark Reynolds Toyota Supra 3000cc 11.95 Darrin Miller Nissan Skyline 3000cc 11 Adam Curran Ford Cortina 4000cc 11.3 Kristian Goleby Toyota Supra 3000cc 10.99 Naomi Van der Togt Nissan Silvia S15 3000cc 8.6 Stuart Young Nissan Silvia 3000cc 10.6 Ben Neal Toyota Cresta 3980cc 8.1 William Yarwood Toyota Supra 3000cc 9.5 David Nunn Holden WB utility 3000cc 11 James Cornford Nissan Skyline 2498ci 10.81

Sign-up here for your free weekly report on the world of Street Machine