Street Machine Drag Challenge 2021 entry list

FOR the first time in history, Street Machine Drag Challenge entries sold out on the first day – in just six hours! The allocation of 250 spots, plus roll-overs from 2019 equalled a total of 294! That makes it our biggest-ever list.

They'll all meet at Calder Park Raceway for rego day on 17 October, ready for a full week of racing – with a stack of street miles in between.

Thanks to everyone who entered – or tried to! We'd love to have a field of 400 cars, but we don't quite have the tracks to cater for an event of that scale just at the moment. One day, maybe!

We welcome three new class sponsors this year, with GJ Drivelines coming on board to support Outlaw Aspirated, Kool Wrap backing 235 Aspirated and Vibrant Performance looking after our Dial-Your-Own warriors. They join our long-time supporters Haltech, Turbosmart, Tuff Mounts and Pacemaker Headers in helping make this crazy event a reality.

KOOL WRAP 235 ASPIRATED

Name Car Capacity Quickest ET Nathan Ghosn Ford Capri 370 9.64 John Williams Holden HG 355 10.92 Paul Allen Holden HK 416 11.3 Jay Jeffreys Holden VK Berlina 403 9.25 Mark Eccles Holden VY SS ute 5.7 11.4 Tony Gerber Holden Commodore VU ute 5700 13 Allan James Valiant VG Regal 528 9.87 Dan Young Ford Fairlane 351 12 Mike Pullella Holden CV8 Monaro 6700 12.21 Dean Lucas Holden Torana 5000 10.55 Craig Walker Ford XD Falcon 408 10.6 John Holzer Chevrolet Camaro 383 10.5 Brad Fullwood Holden HJ Torana 5000 10.1 Heath Waddington Holden HT 6 12.7 John Zappia Holden VP ute 6800 10.36 John Kerr Mercury Comet 364 10.61 Bradley Gunn Ford Mustang 332 11 Donnie Zurcas Ford Capri 400 9.93

TUFF MOUNTS 235 BLOWN

Name Car Capacity Quickest ET John Urquieta Valiant Charger 5700 10.2 Andrew Lynch Holden HQ Statesman 6162 18 Mark Mills Holden Torana 3000 8.97 Ross Court Holden Commodore 6.2 10.488 Jake Crumblin Holden HZ Kingswood 5.3 10 Jay Robinson Mazda Capella 1300 9.77 Chris Reynolds Ford Falcon 5700 13 Nathan Barber Holden HX Statesman 5.3 10.6 Dean (Con) Balatli Mazda RX-7 1.3 0 Trevor Hunter Holden HJ 304 11.3 Domenic Iuppino Holden LC Torana 151 10.5 Jason Walter Ford Falcon XG 4000 11.5 Scott Webb Holden Commodore 5700 10.65 Jason Waye Commodore or Mustang 5000 12 Craig Tropeano Holden Commodore ute 4000 10.01 Bryce Fullwood Datsun 1200 2000 12 Mark Arblaster Chrysler Valaint 325 5 Ben Nogas Holden HJ 5.7 12 Jamie Irwin Chrysler Galant 1800 10 Nathan Vetrone Holden Torana SS 5300 18 Brett Mathew Holden HT 350 5.6 James Sparkes Holden HG 572 6.3 Daniel Ward Valiant VG sedan 5300 9 Stephen Micallef Holden HSV 6600 9.5 Lee Hill Ford XY Fairmont 302 11 Scott Bradshaw Ford FGX XR8 302 12.89 Tom Wright Holden HG Premier 360 10.3 Jamie Knight Holden HZ Premier 6 10.22 Matt Hohenhaus Ford Falcon 158 9.22 Dominic Pelle Chrysler Sigma 6 8.81 Daniel Kemlo BMW 320ci coupe 5700 10.5 Zac Shepherd Holden LJ Torana 3000 9.8

VIBRANT PERFORMANCE DYO

Name Car Capacity Quickest ET Bruce Christian Toyota Landcruiser 6276 11.02 Mark Baker Pontiac GTO 7650 12.4 Dale Palmer Holden Premier 6 0 Jamie Turner Holden HQ 7000 11.01 Anthony Raschella Chevrolet Chevelle 400 11.8 Troy Lonsdale Holden Commodore 6000 13.3 Nathan Wislang Holden HQ 350 12.7 Broc Harford Ford G6E 4000 11 Rob Kranjc Holden Calais 383 12.3 Shaun Chamberlin Holden WB 308 12.5 Veton Kulafi Holden HSV GenF 2 GTS 388 10.2 Aaron Sash Holden HX Kingswood 5300 11.833 Mark McNee Chrysler VC Valiant 5200 13.14 Steven Serone Holden EJ 408 10.9 John Kalantzis HSV GTS-R 378 11.8 Nick l Mcneil Ford Falcon XD 6440 11.1 Andrew Fry Chrysler VG 440 11.5 Scott Treloar Holden Monaro HK 350 10.8 Paul Richards Holden Commodore 383 11.4 Tony Neighbour Ford XW GT 7000 11.82 Steven Grima Holden VK Calais 5700 9.7 Dutchy Holland Holden Commodore 346 11.8 Alysha Teale Holden HQ 383 10.82 Shannon Brooks Holden HQ ute 355 9.17 Chevy Barnes Librio Ford XB ute 3984 13 Jesse Redpath Holden HG 350 0 Wayne Lineker Ford Mustang 5000 9.88 Rowan Ward Ford Falcon 4000 11 Alan Bell Ford Falcon 5800 11.5 Dean Douglass Holden Belmont 5700 11.2 Matt Czerny Holden HR 350 12.6 Matt Carey Holden HQ 367 11.8 Jeffrey Shane McKerlie Ford Falcon XW 351 12.4 Stephen Avdija Holden VX Commodore 5700 11 Jason Rossiter Ford Fairmont Ghia 6440 10 Geoff Orrell Ford Falcon 4000 13.1 Paul Drew Ford Falcon 4 12 Luke Graham Holden VF 350 11.5 Bill Martland Holden Commodore VR SS 355 11.4 christopher oliver Ford XT Falcon 6195 11.1 Max Brock Ford FG F6 4000 12.4 Paul Kent Ford XE Fairmont 351 11.2 Troy Newton Holden HK 350 11.2 Timothy Barby Holden HQ 355 11.7 Anthony Billerwell Holden Calais 6800 11.5 Ben Brown Holden VE SS Commodore 5965 10.91 David Curtis Holden Commodore VN 6000 11 Darren Vartuli Holden VZ One-tonner 5665 11.43 Grant Pollard Holden WB ute 346 11.5 Daniel Grima Chevrolet Belair 1955 364 11.26 Kyle Jarvis Holden Kingswood 5700 10.5 Daryl Elliott Ford Falcon 4000 12 Peter Holmfield Holden HJ ute 7000 10.5 Tony Leist Chev Camaro 7000 10.7 Stephen Hyslop Holden UC Torana 5000 11.87 Andrew Holdsworth Ford Fairlane GTA 7538 12 Scott Riley Ford Falcon 395 11 Warren Lockett Ford Fairlane 434 11.5 Howard Munt Toyota Hilux 3 10.8 Damien Reeves Ford XT Falcon 6.3 11 Justin Mitchell Holden HQ 350 11.1 David Miskulin Chrysler Valiant 250 9.9 Luke Bond Chevrolet sedan 1957 6 11 Ned Karanovic Plymouth Barracuda 340 11.7 Kevim Cox Holden Premier 400 10.02 Scott MacFadyen Holden Torana 355 11.9 Richard Verbeek Holden HK Monaro 400 11.4 Marcus Hamilton Holden Monaro 355 11.3 Casey Thomas Ford XY Falcon 4 11.5 Adam Lincoln Holden HQ One-tonner 454 12 Nikolas Karanovic Chrysler Valiant VE 410 10.3 Jason Schmidt Holden Commodore 5.7 0 Antonino Tony Muscara Ford XE Falcon 5 8.9 Daryl Chalmers Ford XY Falcon 5800 11.5 Carolyn Rosser Holden Commodore 346 12.75 Ayvon Mcleod Chevrolet ZL1 Camaro 6200 11.5 John Jansen Holden HK 383 11.01 Dennis Atkinson Holden HQ 420 11.8 Robbie Bertram Chevrolet 57 383 11 Trevor Durston Ford Galaxie 393 11.99 Matt Tomkins Holden Kingswood 403 9.9 Mitch Laikve Holden Commodore 5000 13 Anthony Fortunato Holden Torana 202 12 David Baker Holden Commodore 5817 11.7

GJ DRIVELINES OUTLAW ASPIRATED

Name Car Capacity Quickest ET Grant Grech Holden Torana 6000 11.6 James Carolan Valiant VE VIP 6400 10.6 Enzo Morabito Falcon XC 351 10.6 Dave Hillman Plymouth Fury 318 10.8 Enzo Morabito Ford XC Falcon 351 10.6 Bill Ewing Plymouth Cuda 500 10.5 Mark Clifford Ford Mustang 632 8.9 Greg Mason Chevrolet El Camino 6200 11.05 Andrew Natoli Holden VK Commodore 333 10.5 Jake Hards Chevrolet Belair 555 6.8 Howard Knight Plymouth Cuda 8400 12.83

TURBOSMART OUTLAW BLOWN

Name Car Capacity Quickest ET Alexis Margaritis Holden Torana 427 9 Tim Ackland Ford ZC Fairlane 351 10.5 Nik Bugic Ford Capri 377 9 Harry Haig Holden BMF 540 7.1 Theo Diamond Valiant Charger 6.4 10.8 Adam Foreman Holden HZ 540 9.8 Robert Giangrave Ford Falcon 540 10 Ben Taylor Chevrolet Camaro 400 8.69 Paul Hamilton Ford XA Falcon 9832 8 Brenden (Bubba) Medlyn Holden VH Commodore 398 7.84 Frank Marchese Ford XW Falcon 450 6.96 Jaidyn Seng Holden VH Commodore 360 4.31 Vince Stigliano Ford Mustang 9.373 0 Jake Edwards Holden LH Torana 5000 8.95 Brad Kelly Holden VZ Thunder 364 8.92 Adam Rogash Holden Commodore 440 7.7 Chris Kane Holden HQ sedan 7.4 11 Joe Ordon Nissan GQ Patrol 4.8 10 Matt Murphy Holden HQ 502 9.76 Darby Hamilton Mitsubishi L300 510 11.5

PACEMAKER RADIAL ASPIRATED

Name Car Capacity Quickest ET Alon Vella Ford Capri 460 8.49 James Graham Holden VH SL/E 355 11.45 Steve Reimann Chevrolet Corvette 434 11 Daniel Case Holden Torana 6900 10 Karen Bawden Valiant VF Regal hardtop 383 11.1 Jim Sakelleridis Ford 33 6000 12 Peter Kynoch-Kelly Holden HQ 5700 11.3 Mick Fiorenza Ford Falcon 7000 10.3 Dave Carpenter Chevrolet Camaro 7200 9.93 Steve Nightingale Ford Falcon 427 11 Joshua Chiefalo Holden Torana 5700 13 Barry Hall Holden HT Premier 598 9.4 George Haddad Ford XR Falcon 347 10.28 Ashleigh Toombs Holden HJ Monaro 400 10.95 George Eleftheriadis Chevrolet 210 8226.31 11.56 Simon Jones Holden Commodore 417 10.3 Kale Leech Toyota Hilux 5700 11.8 Keith Hards Chevrolet Camaro 634 9.89 Tony Di Biagio Ford XY Falcon 451 10.8 Jarrod Wood Ford XT Falcon 440 9.88 Peter Haravitsidis Ford Falcon GT 440 9.59

HALTECH RADIAL BLOWN

Name Car Capacity Quickest ET Matt Turnbull Holden VS Commodore 6833 7.8 Tom Pronobis Ford Mustang 5000 7.9 Kim Smith Holden HSV E3 Maloo 403 11.57 Brett McDonald HSV GTS 7 9.4 Zackary Loft Holden Commodore 6 11 David Best Holden VY Commodore 432 8.55 Chris Kaarsberg Holden Torana 388 7.9 Anthony Burns Ford F100 5000 11.99 Brandon Zito Holden LC Torana 364 7.99 Kris Velkovski Holden Commodore 5.3 0 George Geomelos Holden VE ute 6000 9.3 Christopher Klefisch Holden Commodore 6200 11.2 Tim Browne Chrysler Tudor 4300 10 Trent Blainey Holden VL Walkinshaw 7 1000 Tony Boskovski Holden Commodore 325 9.5 Mick Heawood Chev Nova 350 11.6 Ben Vlekken Holden Commodore 400 7.56 Dale Gridley Valiant AP6 6200 0 Clinton Shane Kelly Holden HT 427 0 Blake Evans Holden VL Commodore 5300 8.6 Keith Owen Holden Commodore SS 402 9.75 Chris Sheppard Holden HJ 7 8.5 Josh O’brien Holden Commodore ute 355 9.28 Luke Foley Holden VH Commodore 440 7.6 Luke Green Holden Torana 5700 8.3 Dusty Benson Holden VC Commodore 360 8.49 Mark Drew Holden Torana 400 7.23 Kai Mcphee Holden VC Commodore 360 7.86 Scott Mccafferty Holden Calais 6358 8.55 Jarred Dowdell Holden VL Commodore 6.35 7.76 Troy David Holden FJ 427 7.9 Greg Trapnell Holden HQ coupe 454 8.5 Murray Kelly Holden HT 468 9.8 Rod Lyall Holden Torana 403 9 Paul Mulcahy Holden VK Commodore 6000 11 Matt Butler Holden VL Commodore 6 9.6 Scott Whitley Holden VT Commodore 6000 9.2 Riccardo Pontonio Holden Commodore 427 8.1 Michael Ryan Holden Commodore ute 5.7 10.5 Shane Baker Holden VH Commodore 352 8.4 Robert Armstrong Holden Torana 408 9.98 Jason Kenny Holden VN Commodore 6000 7.90173 David Tierney Holden HZ Premier 6276 8.8 Marc Waddington Holden VL Commodore 6.2 9.8 Greg Burke Ford FG Falcon 445 9.7 Charlie Dixon Holden Monaro 5665 11.1 Luke Grima Holden Torana 427 11 Rodney Browitt Holden HQ ute 370 8.36 Daniel Szabolics Holden HQ 540 6.98 Terry Seng Holden VC Commodore 376 7.24 Dean Soderblom Holden Torana 376 9.56 Mark Whitla Mitsubishi Express 502 10.6 Daniel Drury Holden VL Commodore 427 781 Nathan Rainbird Holden Commodore 440 8.5 Reece Gehrels Holden Kingswood 386 8.8 Jason Davidson Chevrolet Camaro 6.6 10.71 Simon Render Ford Falcon 6000 11 Tim Rhone Ford XP hardtop 6000 9.15 Greg Richards Ford Fairlane 6.99 9.4 Brett Lowing Mitsubishi Sigma 6000 9 Shaun Parsons Holden Commodore 498 8.9 Paul Matusiewicz Holden VT Commodore 347 10 Graeme Horner Holden VH Commodore 7000 8.2 Matt Watts Holden HQ ute 364 10 Michael Rohal Ford pick-up 403 6 Matthew Cowley Holden Commodore 6000 11.3 Matt McIntosh HSV VY R8 Clubsport 427 9.5

SPEED PRO SIX CYLINDER